Ronaldo scoret mot Sverige i Madeira-returen

Real Madrid-stjernen spilte sin 138. landskamp da Portugal skulle feire EM-triumfen i 2016 med å spille en vennskapskamp mot Sverige på Madeira.

Øya hvor Ronaldo ble født i 1985, og som han forlot som 12-åring.

Ikke uventet var det Ronaldo som ga Portugal ledelsen da han scoret etter 18 minutter i sin første landskamp på Madeira.

Et selvmål av Andreas Granqvist sørget for at portugiserne ledet 2-0 til pause på hjemmebane.

I andre omgang kom imidlertid svenskene tilbake takket være Krasnodar-kantspilleren Viktor Claesson. 25-åringen scoret to mål med et drøyt kvarters mellomrom.

Et selvmål av Joao Cancelo på overtid sikret Sverige en 3-2-seier.

Janne Andersson skiftet ut ti spillere fra elleveren som slo Hviterussland 4-0 i lørdagens VM-kvalifiseringskamp, uten at det svekket Sverige til slutt.

Fernando Santos, landslagssjef for Portugal, ville ikke være noe dårligere og eksperimenterte like friskt, uten hell. Kun Ronaldo var igjen fra laget som startet i 3-0-seieren mot Ungarn i helgen.

