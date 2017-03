Raiders fra Oakland til Las Vegas

Det bekrefter ligaen. Avstemningen blant NFL-lagene var overveldende i favør av flytting, kun Miami Dolphins stemte mot avgjørelsen. På forhånd var det krav om at Raiders måtte få minst 24 av stemmene.

Dermed bytter et NFL-lag by for tredje gang på kun 14 måneder i amerikansk fotball på toppnivå. St. Louis Rams flyttet til Los Angeles i januar i fjor, mens San Diego Chargers flytter til samme by i år. Raiders spiller i Oakland de to neste sesongene, før laget så skal spille på et universitetsstadion i Las Vegas. Deretter skal en flunkende ny arena stå klar i 2020.

– I vårt DNA

Raiders har i årevis prøvd å bygge en ny arena i Oakland, men uten å lykkes. Bystyret har nemlig satt foten ned. Konsekvensen er altså flytting. Los Angeles har vært et alternativ, men til slutt falt valget på den kjente casino-byen i Nevada.

– Raiders ble født i Oakland, og Oakland vil alltid være en del av vårt DNA. Vi vet at noen fans vil bli skuffet og sinte over dette, men vi håper de ikke retter frustrasjonen mot spillere og trenere, sier eier Mark Davis ifølge nyhetsbyrået AFP.

Hensynet til laget veier tyngst, poengterer han.

– Min far sa alltid at Raiders' storhet ligger i framtiden. Muligheten for å bygge et stadion i verdensklasse, og det i verdens underholdningshovedstad, er et stort skritt på veien mot storhet, sier Davis.

Carr-skade

Raiders hadde en sterk sesong i fjor. Laget vant 12 kamper og tapte fire. Quarterback Derek Carr ble imidlertid skadet, noe som bidro sterkt til at Raiders røk ut i sluttspillet. Laget måtte strekke våpen mot Houston Texans. Raiders' overmenn måtte så gi tapt for storlaget New England Patriots.

Patriots vant til slutt Superbowl i februar. Laget var slått ned og nesten talt ut, men anført av superstjernen Tom Brady sto laget for tidenes comeback og slo Atlanta Falcons 34–28. 111,3 millioner seere fulgte kampen på amerikansk TV.

(©NTB)