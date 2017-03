Pires sammenligner Mbappé med Arsenal-legende

Franske Pires spilte med Henry i en årrekke i Arsenal. Sammen vant de flere titler, blant annet Premier League. Monaco-spiss Mbappé (18), som viste seg fram mot Manchester City i mesterligaen nylig, får stor ros av landsmannen Pires.

– Han er veldig, veldig god. Thierry Henry var Thierry Henry, men selvfølgelig kan man sammenligne ham og Mbappé. Mbappé har like kvaliteter. Han er veldig rask, smart og er en god avslutter, sier Pires til Sky Sports.

18-åringen kobles vekk fra fransk fotball, blant annet til Arsenal, men tidligere landslagsspiller Pires håper den fotrappe spissen blir i Monaco.

– Han burde bli i Monaco i minimum to sesonger til. Det er det viktigste rådet jeg kan gi ham. Han er ung, han trenger spilletid. Kanskje han trenger å bli i Monaco for stabilitetens skyld. Monaco er perfekt for ham, mener Pires.

– Du trenger ikke å dra til en klubb som Real Madrid nå. Real er en av verdens beste klubber, men det er mye press der, legger 43-åringen til.

Pires la fotballskoene på hyllen etter et opphold i FC Goa i 2015. Han var også innom klubber som Aston Villa og Villarreal etter tiden i Arsenal. Pires var hos "The Gunners" i perioden 2000–2006.

