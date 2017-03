Ohi vil opp på tosifret antall scoringer

Omoijuanfo, som har en sesong i Jerv bak seg, senket sin tidligere klubb i returoppgjøret på Nadderud da han scoret to ganger i løpet av de siste ti minuttene og berget eliteserieplassen for Stabæk.

Etter fire scoringer i Eliteserien i 2015/2016-sesongen, sto spissen virkelig fram da laget trengte det som mest. Nå vil den tidligere Lillestrøm-spilleren høyne antall scoringer betraktelig.

– Jeg har lyst til å komme opp på et tosifret antall scoringer. Man kan aldri garantere mål, men jeg kan garantere at jeg skal gjøre det jeg kan for å score, forteller 23-åringen til NTB.

Søndag viste han form da han scoret to ganger i generalprøven mot Mjøndalen i en kamp som endte 3-0.

– Jeg føler meg bra og kommer til mange sjanser.

Mistet flere nøkkelspillere

2. april serieåpner Toni Ordinas mannskap hjemme mot Aalesund. Tiden fram til sesongstart har blitt brukt til en knallhard oppkjøring.

– Oppkjøringen har vært veldig tøff. Vi har hatt to økter nesten hver dag, men jeg føler vi har utviklet oss som lag, forteller Omoijuanfo.

Fjorårssesongen ble lang da plassen på øverste nivå ikke ble sikret før i desember. Omoijuanfo håper å slippe gjentakelse i år.

– Vi vil helst unngå situasjonen vi havnet i forrige sesong, forteller han og sier at lagets styrker først og fremst ligger fremover på banen.

Sesongpausen har imidlertid betydd at flere sentrale spillere er forsvunnet fra Bærum.

Birger Meling var svært god for laget forrige sesong og er nå i Rosenborg. Muhamed Keitas låneavtale med Lech Poznan utløp og han er nå i Vålerenga. Samtidig er også Cole Grossmann borte. Alle var viktige brikker i et Stabæk-lag som så vidt maktet å berge plassen.

– Sånn er fotballen, det må man bare innse. Det var spesielt synd å miste Birger (Meling), men de som er kommet inn er veldig gode spillere, sier Omoijuanfo og trekker fram spesielt El-Hadji Ba (fra Charlton) og Tortol Jonathan Lumanza som er kommet fra Waasland-Beveren.

– De er fantastiske spillere, sier han og ber folk se opp for nettopp de to når sesongen sparkes i gang.

Selskap av Brochmann

For spissen selv blir oppgaven å levere scoringer for laget. Det får han denne sesongen hjelp til av Tonny Brochmann som var nær ved å sende nettopp Stabæk ned i 1. divisjon forrige sesong.

27-åringen er hentet fra Jerv og ble i sin tid hentet til sørlandsklubben for å erstatte nettopp Omoijuanfo da han gikk til Stabæk. Nå skal de to sammen sørge for jubel i Bærum.

– Vi brukte litt tid på å bli kjent med hverandre på banen, men jeg føler det blir bedre og bedre. Vi finner hverandre oftere og det ser veldig bra ut, forteller han.

– Hvorfor skal folk komme og se på Stabæk denne sesongen?

– Fordi vi kan spille attraktiv fotball og det er det folk vil ha.

(©NTB)