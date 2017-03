Milliontap for Nordviks klubb

I danske kroner er beløpet på 36,8 millioner. Pengene har fosset ut av klubben den siste tiden, mye på grunn av fallende TV-inntekter og utskiftninger i spillerstallen. Underskuddet tærer hardt på klubbens egenkapital.

– Esbjerg befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon. Siden sommeren 2016 har vi tatt vesentlige grep for å bedre denne, sier styreformann Kristoffer Jarl Kristensen.

Han peker på omstrukturering i sportslig ledelse og reduksjon i lønnskostnader som viktige grep for å få skuta på rett kjøl økonomisk. Esbjerg forventer imidlertid også et stort underskudd i 2017. I regnskapsåret 2015 leverte klubben et overskudd på 20.000 danske kroner.

Tidligere Sarpsborg- og Rosenborg-spiller Nordvik har spilt 21 seriekamper for Esbjerg så langt denne sesongen, men han har ikke klart å bidra til å løfte danskene fra tabellbunnen. Klubben kjemper for å unngå nedrykk til 1. divisjon.

(©NTB)