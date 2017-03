Gilbert vant første etappe i De Panne

Belgieren viser svært lovende takter før Flandern rundt. Tirsdag slo han Luke Durbridge fra Australia med 17 sekunder.

Gilbert skjønner godt hvorfor han pekes på som en av favorittene til å vinne søndagens klassiker.

– Det er naturlig når du er i bra form. Jeg ser fram til Flandern rundt, og det er ingen hemmelighet at jeg vil vinne rittet, sa 34-åringen i et intervju til De Panne-arrangøren.

Kristoff krysset målstreken i Zottegem 58 sekunder bak vinnertiden. Den norske Katjusja-stjernen mistet en viktig støttespiller da Vjatsjeslav Kuznetsov gikk i en velt tidlig på etappen.

De Panne har ofte vært et lykkeritt for Kristoff. Han står med seks etappeseirer siden 2012. For to år siden vant han også tredagersrittet sammenlagt, og i fjor gikk han til topps under åpningsdagen.

Sterkt

Ole Forfang imponerte stort på tirsdagens etappe. Joker-syklisten kom med et brudd på 15 mann, og 22-åringen hang med i tetgruppen svært lenge.

Forfang måtte gi slipp oppover den stupbratte stigningen Muur-Kapelmuur. En 13.-plass var uansett en meget sterk prestasjon.

Vegard Stake Laengen sykler De Panne-rittet for UAE, mens Joker stiller med et helnorsk lag. I tillegg til Forfang er Vegard Breen, Anders Skaarseth, Markus Hoelgaard, Bjørn Tore Hoem, Kristoffer Skjerping og Adrian Aas Stien med i Belgia. Kristoffer Halvorsen måtte bryte på grunn av sykdom.

