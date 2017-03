Aabø: – Omdømmet til norsk idrett er ikke et vakkert skue

Mandag ble det klart at Andersen fratrer sin stilling som generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF) etter å ha blitt bedt om å slutte. Avgjørelsen kommer blant annet etter lang tids støy rundt åpenhet i forbundet.

– Jeg er ikke overrasket over at han måtte fratre. Det kunne skjedd for lenge siden, men det har tydeligvis vært en lang periode i Norges Idrettsforbund som har vært preget av en intern maktkamp vi vet altfor lite om, sier Aabø til NTB. Han legger til at omdømmet til norsk idrett ikke er et vakkert skue.

– De befinner seg i en alvorlig omdømmekrise på mange nivåer.

Bunnpunkt

Han mener forbundet nærmer seg det komplette bunnpunktet på omdømmeskalaen.

– Bunnivået er jo den komplette krise og de er ikke langt unna det, sier han og tilføyer at det etterlatte inntrykket er at pengebruken, som blant annet er tuftet på skatteinntekter, er ekstrem.

– Tenk på dem som står og selger vafler og pølser for det lokale fotballaget, og som ser at millionene bare flagrer, poengterer kommunikasjonsrådgiver og omdømmeekspert Aabø.

Kritisk til etterlønn

Også idrettspresident Tom Tvedt har vært i hardt vær i åpenhetsdebatten. Norges Idrettsforbund har blant annet ikke villet avsløre hvilke summer som ble brukt under OL i Sotsji. Aabø tror ikke presset letter på Tvedt til tross for at Andersen nå er ferdig som generalsekretær.

– Det etterlatte inntrykket er at han er en mann som ikke vil svare relevant på spørsmål han blir stilt. Det bygger ikke tillit, verken internt eller eksternt. De (Norges Idrettsforbund) har bare én vei å gå. De må være åpne om alle forhold til enhver tid. Nå går vi rundt og mistenker at det er mange lik og skjelett i skapene. Til slutt er det ingen som stoler på noe av det de sier.

Aabø sier han tror det vi ser innenfor idretten handler om en ukultur det er vanskelig å komme seg ut av. Han tror heller ikke det hjelper på omdømmet at Inge Andersen får med seg en sluttpakke som sikrer ham to millioner i etterlønn over ett år.

– Juridisk sett er det selvfølgelig helt i orden, men mange har nok vanskeligheter for å se at en mann som får sparken skal få to millioner i etterlønn.

