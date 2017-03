Østlendingen: Apelgren utestenges fra all håndball i en måned

Det skriver Østlendingen.

Elverum pådro seg fire røde kort i eliteseriekampen mot Lillestrøm for å slippe å få suspensjoner i sluttspillet. Trener Michael Apelgren innrømmet etter kampen at hans spillere fikk de røde kortene med vilje.

Lillestrøm valgte å klage inn Elverum til håndballforbundet og innstillingen fra påtalenemnda er, ifølge Østlendingen, knallhard.

Avisen erfarer at innstillingen går ut på at Apelgren utestenges fra all håndball i én måned. Han vil dermed ikke få lede, trene eller kommunisere med laget – og han får heller ikke jobbe fra Elverum Håndballs lokaler i løpet av de 30 dagene han er utestengt.

Det vil i så fall bety at treneren ikke er tilbake på benken før etter en eventuell 2. semifinale i sluttspillet om dommen blir lik håndballforbundets innstilling.

Erik Henriksen, daglig leder i Elverum Håndball, bekrefter til TV 2 at klubben har mottatt innstillingen fra påtalenemnda.

– Vi har visst om denne innstillingen, og har gitt et svar til domskomiteen. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier han.

Østlendingen skriver at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper. Erik Thorstensen Toft, som tidligere har uttalt til Østlendingen at hans røde kort var reelt, skal ifølge innstillingen slippe ytterligere straff.

Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken.

