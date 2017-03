Thorstvedt: – Gi Lagerbäck fullmakt til å gjøre som han vil

Selv om teorien fortsatt er der, forduftet Norges siste VM-sjanse med 0-2-tapet borte mot Nord-Irland søndag kveld. Allerede før 90 sekunder var spilt lå ballen i nettet bak Rune A. Jarstein.

Ikke overraskende haglet skjellsordene på sosiale medier etter nok en skuffelse.

– Jeg ser at Lagerbäck får som hatten passer, men gi nå mannen en sjanse. Nå har vi prøvd ulike trenere og ulike retninger. Gi Lagerbäck fullmakt til å gjøre akkurat som han vil. Det blir langballer og kanskje ikke så pent å se på, men han vet hva som skal til, sier Erik Thorstvedt til NTB.

Den tidligere landslagsmålvakten minner om at Lagerbäck ikke fikk noen god start som Island-trener. Svensken tapte sine fire første kamper på reisen mot det som skulle bli et ekte fotballeventyr.

– Vi er ræva, men det er vi alle enige om. Nå gjelder det å løfte blikket og kutte ut snakk om at Norge ikke har noe i et mesterskap å gjøre. Det går an å snu det. Jeg vil påstå at Island egentlig er et dårligere lag enn Norge, men se hva de har fått til. Om to år kan det hende vi hyller spillerne som i dag slaktes.

2020-EM

Resten av VM-kvalifiseringen blir viktig trening for Norge. Høsten 2018 starter jakten på en sluttspillplass i 2020-EM.

– Nå som vi er sjanseløse på å nå VM, kan Lagerbäck bruke de resterende kampene til å se framover mot neste mesterskap. Norge er i de beste hender, mener Thorstvedt.

54-åringen hadde 97 landskamper for Norge mellom 1982 og 1996. Selv om Lagerbäcks utvalgte aldri ble noen trussel for Nord-Irland, velger Thorstvedt å trekke fram det positive:

– Vi kom maks dårlig ut og var sjanseløse hele veien, men totalt ga vi fra oss bare to målsjanser. Det er egentlig bra. Problemet er at Nord-Irland utnyttet begge to. Det positive er at det ble en stigning i annen omgang. Det er et bra tegn at Lagerbäck klarer å få til det i sin første kamp.

Framtiden

Thorstvedt trekker fram et knippe spillere han tror blir sentrale for Lagerbäck framover. Han peker spesielt på Sander Berge. 19-åringen kom inn og ga Norge et løft det siste kvarteret i Belfast søndag.

– Sander Berge tror jeg er en spiller som kan spille på landslaget de ti neste årene. Mats Møller Dæhli er også en bra spiller, og Martin Ødegaard vil komme inn etter hvert han også. Man skal ikke glemme at Joshua King er en kjempebra spiss, selv om han ikke fikk til stort mot Nord-Irland.

Norges neste kamp er Tsjekkia i VM-kvalifiseringen 10. juni. Deretter venter Sverige til privatlandskamp tre dager senere.

