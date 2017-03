Snowboardstjerne alvorlig skadd

Det skriver Canadas Snowboardforbund i en pressemelding mandag. TV 2 har også skrevet om superstjernens alvorlige skader.

McMorris, som har bronse fra OL i Sotsji i 2014, pådro seg brudd i kjeven og venstre arm, sprukket milt, et stabilt bekkenbrudd, ribbeinsbrudd og en punktert venstre lunge da han kjørte offpiste sammen med venner.

Etter ulykken ble 23-åringen kjørt til sykehus i Vancouver med helikopter. Der gjennomgikk han to operasjoner. Den første for å kontrollere blødningene fra milten, den andre for å fikse kjeven og armen.

– Selv om både kjevebruddet og overarmsbruddet var komplisert, så gikk operasjonene veldig bra og begge bruddene er nå stabilisert og kan leges utmerket, sier den canadiske snowboardlandslagslegen, dr. Rodney J. French, ifølge TV 2.

Legen mener det er for tidlig å si noe om når snowboardstjernen kan være tilbake for fullt. Leder i forbundet, Patrick Jarvis, tror imidlertid at canadieren kan rekke OL i Pyeongchang i 2018.

– Mark har vist utrolig kampvilje og forpliktelse til å komme tilbake fra skade, og vi vet at Pyeongchang 2018 vil være en sterk motivasjon for comebacket hans, sier Jarvis.

(©NTB)