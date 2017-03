Lagerbäck: – Kan trygt si at vi har mye å jobbe med

Svensken fikk en marerittstart i debuten. Nord-Irland scoret før to minutter var spilt i Norges 0-2-tap i Belfast søndag. Dermed kan det norske laget glemme alle VM-sjanser.

– I første omgang var vi for passive, men det var en typisk kamp som vi hadde forventet oss. Jeg tror ikke jeg har opplevd en kamp med så få målsjanser. Det som er positivt er at det ble litt bedre i annen omgang. Vi bedret posisjonsspillet, selv om de kunne kontrollere kampen, sa Lagerbäck til norske medier før avreise fra Belfast og la til:

– Man kan trygt si at vi har mye å jobbe med.

Langsiktig

Lagerbäck har aldri opplevd å vinne sin første kamp som landslagssjef, verken for Sverige, Nigeria, Island og nå sist Norge. Framover må det norske laget tenke langsiktig og se fram mot EM i 2020.

– Vi må begynne å kombinere det å vinne kamper og tenke i et langsiktig perspektiv. Vi må huske på at vi må vinne kamper også. Det er den mentale biten som gjør at vi blir passive. Det sitter bare i hodet.

Trenerveteranen benekter at han har overvurdert de norske spillerne da han tok jobben som erstatter for Per-Mathias Høgmo.

– Jeg har ikke skapt noen forventninger. Det jeg har sagt er at det er veldig vanskelig å vinne fem av seks kvalifiseringskamper. Det er bare de virkelig store lagene som bruker å gjøre det.

For lojale

– Hadde du større forventninger til spillerne?

– Deres lojalitet har det ikke vært noe feil med. Den har vært perfekt i denne uken og under kampen. De var kanskje for lojale. Vi må lære oss å være konsentrerte i 90 minutter. Bortsett fra målene hadde Nord-Irland egentlig ingen målsjanser, sa Lagerbäck.

68-åringen fikk til slutt spørsmål om han angrer på at han tok på seg Norge-jobben:

– Nei, som sagt har jeg aldri vunnet den første kampen med et landslag. Vi får håpe at resten av tradisjonen fortsetter. Den herlige utfordringen med dette er at vi ønsker å bli bedre og begynne å vinne kamper, sa han.

Norges neste kvalifiseringskamp er hjemme mot Tsjekkia 10. juni.

