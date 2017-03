Helleland vil fortsatt kjempe for åpenhet

Kulturministeren fikk beskjeden om Inge Andersens avgang av NRK. Hun har tidligere kritisert både Andersen og idrettspresident Tom Tvedt for deres manglende åpenhet.

– Jeg håper at topplederne i norsk idrett innfrir på de kravene en hel norsk idrettsbevegelse har stilt om at man ønsker mer innsyn og mer åpenhet, sier Helleland til NRK.

Hun vil fortsette å kjempe for mer åpenhet i toppledelsen i idretten, særlig fra Tom Tvedt og resten av Norges Idrettsforbund (NIF).

Kommer ikke til å gi seg

– Jeg er opptatt av at de skal vise at de er åpen, at de viser at de er lydhør. At de tar de sterke signalene som kommer fra hele Idretts-Norge. Det er mange som har bedt om innsyn både i regnskap og hvordan ting har vært i Norges idrettsforbund, sier kulturministeren, og fortsetter:

– Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener fortsatt at Tom Tvedt, som idrettspresident og øverste ansvarlig i norsk idrett, er nødt til å gi oss innsyn.

Fikk spørsmål om åpenhet

Andersen meldte i en pressemelding mandag kveld at han går av som generalsekretær i NIF etter 13 år. Det var Idrettsforbundet som ba 52-åringen om å fratre sin stilling.

Andersen var inne hos Dagsrevyen i det resten av de norske mediene fikk tilsendt pressemeldingen om hans avgang fra NIF. Der fikk han spørsmål fra Jon Gelius om han trodde kritikken rundt åpenhetskulturen hadde vært med på å felle ham.

– Det vil jeg ikke ha noen formening om. Jeg tror det er en helhetsvurdering. NIF-styret har ikke ønsket å se i fortiden, svarte Andersen.

(©NTB)