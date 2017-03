Costa utelukker ikke overgang til fransk fotball

28-åringen prøvde å tvinge fram en overgang tilbake til spanske Atlético Madrid i sommer, men det lot seg aldri gjennomføre.

I januarvinduet skal en kinesisk klubb ha lagt store penger på bordet for Costas tjenester, men han ble i Chelsea og har levert en svært god sesong.

Det er ingenting som tyder på at den temperamentsfulle angriperen forlater Stamford Bridge med det første, men han snakket varmt om fransk fotball til en fransk kanal denne uken. Det skriver britiske Sky Sports.

– Marseille har startet et bra prosjekt og PSG er som alle vet et respektert lag i Europa. Monaco har også et nydelig prosjekt og noen meget gode spillere. Ligue 1 utvikler seg, sa Costa før han la til.

– Jeg er veldig fornøyd i Chelsea, men alt kan skje i fotball. Hvis jeg må foreta en endring, er Frankrike et land jeg aldri har spilt i. Så hvorfor ikke?

