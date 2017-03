Bortetap for New York Rangers

Rick Nash sørget for at kampens første mål gikk til Rangers snaut seks minutter inn i første periode. Ducks er imidlertid like bak, og Patrick Eaves utligner 3 minutter senere. Derek Stephan, med assist fra Mats Zuccarello, sørger for ny Rangers-ledelse med 2–1 etter 14.32 minutter. Et par minutter senere utligner Ducks’ Ryan Kesler.

Etter hvilen er det hjemmelaget som går i ledelsen med 3–2 halvveis i perioden. Men Ducks får ikke holde lenge på ledelsen. Brady Skjei utligner til 3–3 fire minutter senere.

I tredje periode drar Ducks fra. Andrew Cogliano er tidlig ute i og skyter pucken i mål etter litt over to minutter. To minutter senere er Patrick Eaves igjen på plass og øker bortelagets ledelse til 5–3. Like før slutt, legger Nick Ritchie på og fastsetter sluttresultatet til 6–3.

Zuccarello fikk 18.32 minutter på isen i søndagens oppgjør.

(©NTB)