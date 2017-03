Avgjørende kvartfinale for Frölunda

Rosseli Olsen var på isen da Frölunda scoret et av sine to mål for kvelden.

Niklas Lasu ble den store helten mandag da han styrte inn 2-1-målet nesten tolv minutter inn i forlengelsen.

Victor Olofsson ga Frölunda ledelsen i overtall i den første perioden, før Pär Lindholm utlignet like før det var spilt 19 minutter.

Med ingen scoringer i de to neste periodene måtte kampen avgjøres i forlengelsen. Der var Lasu og Frölunda best.

Nå skal reprisen på forrige sesongs finaleserie avgjøres i Scandinavium onsdag ettersom det står 3-3 sammenlagt etter seks kvartfinaler.

Malmö er på sin side klar for semifinale etter å ha vunnet 2-1 mot Växsjö mandag. Malmö vant 4-2 sammenlagt.

