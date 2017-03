Andersen ferdig i NIF: – Jeg har respekt for det

Mandag kveld kom beskjeden om at Inge Andersens tid som generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF) er over etter 13 år.

– Jeg har vært mentalt forberedt på dette. Det har vært en lang prosess og vi kom til enighet i løpet av helgen mellom meg og idrettsstyret/presidentskapet. Det har vært 13 veldig flotte år i norsk idrett som jeg er stolt av. Jeg har vært privilegert og har vært med på å skape mye. Når nå idrettsstyret ønsker en fornyelse og slippe nye krefter til, så har jeg respekt for det, sier Andersen til NTB.

Det var Norges Idrettsforbund som ba 52-åringen fratre stillingen han har hatt siden 2004. NIF kalte inn til et ekstraordinært styremøte forrige uke der temaet var misnøye med ledelsen i norsk idrett. Gjennom helgen har det vært flere møter med Andersen, som til slutt førte til at han sa seg villig til å gå av.

– Nye krefter

– Inge Andersen har gjort en stor innsats for norsk idrett og vi har satt veldig stor pris på ham. Det er klart at enhver slik sak er vanskelig for begge parter, men nå har vi kommet til den beslutningen og vi skilles som venner. Han har gjort en flott jobb, men nå mener vi i Idrettsstyret at det er på tide med nye krefter, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

– Jeg er profesjonell til det. Når du sitter i en toppjobb som jeg gjør så blir det ris og ros. Jeg skal ikke legge skjul på at det er vemodig. Jeg har masse gode arbeidskollegaer og masse gode venner i hele Idretts-Norge og verden, men jeg håper at når jeg har fått roet meg etter en velfortjent ferie med min kjære, så starter jeg på nye eventyr, sier Andersen.

Stormet

Det har stormet rundt Idrettsforbundet. Åpenhetsdebatten har vært det viktigste temaet for omverdenen den seneste tiden.

– Det er en leders lodd. Jeg forholder meg til vedtakene til Idrettsstyret og har vært lojal til det gjennom min tid som generalsekretær, men det er ikke til å legge skjul på at det har vært slitasje. Det er et dekkende ord. Jeg har vært frontfigur for en stor folkebevegelse. Da må man tåle både ris og ros, sier Andersen, og fortsetter:

– Men jeg etterlater meg en organisasjon som står fjellstøtt både økonomisk og organisatorisk, og som går meget godt sportslig sett. Da jeg overtok i 2004 så hadde NIF et underskudd på 46 millioner. Det kostet 70 mill. å rydde opp etter den ledelsen som hadde vært før meg. Nå er det en solid bevegelse. Dette har vært et fantastisk lagspill med fire idrettsstyrer.

Sluttpakke

Siden det er Norges Idrettsforbund som har bedt Andersen om å fratre sin stilling får han med seg en sluttpakke, som sikrer han to millioner i etterlønn over ett år.

– Sluttpakken kom med i hans avtale da han ble ansatt i 2004. Vi reforhandlet avtalen uten endringer på de 12 månedene i 2015. Sluttpakken er på cirka to millioner, som er vanlig, sier Tvedt til NTB.

– Jeg har en avtale som ble avtalt i 2004, da jeg ble generalsekretær. Der ligger det i bunnen at jeg har en etterlønn på 12 måneder. Den ble fornyet i 2015. Jeg forstår at det er mye penger, men den avtalen har ikke vært oppe til diskusjon. Det har ligget fast i hele min periode, sier Andersen til NTB.

Bergenseren fratrer stillingen 31. mars. Assisterende generalsekretær Øystein Dale er konstituert som generalsekretær.

