Ajer fikk rødt kort i Norge-tap

Norge sto med et tap (0-3 mot England) og en seier (2-1 mot Hviterussland) før oppgjøret mot Spania, og alt håp om EM var dermed borte allerede før mandagens kamp.

De norske gutta kunne imidlertid ta annenplassen i sin gruppe med seier, men spanjolene ville det annerledes. I en ellers sjansefattig første omgang satte Dani Gómez inn 1-0 i omgangens siste minutt.

– Det var tett og jevnt i førsteomgang. Spania skapte litt flere sjanser enn oss, men jeg synes vi sto godt imot og kjempet godt. Spania scorer med siste spark på ballen i omgangen, og det var synd etter at vi hadde stått godt imot så lenge, sa landslagstrener Eirik Horneland til fotball.no etter kampen.

Norge jaktet en utligning i andre omgang, men da Kristoffer Ajer fikk sitt andre gule kort i det 63. minutt ble det tøft for de norske spillerne. Spanske Jordi Mboula fastsatte sluttresultatet til 2-0.

– Det blir trøblete når vi blir en mann mindre mot Spania. I tillegg slipper vi inn et mål rett etter at Ajer går av banen. Da ble det til at vi måtte begrense tapet ved å legge oss litt lavere i banen, sier Horneland.

I gruppens andre kamp vant EM-klare England 5-1 mot Hviterussland. Spania ble nummer tre i gruppa, mens Norge fikk tredjeplassen.

Eirik Horneland hadde sin siste dag på jobb med G18/G19-landslaget. Han går over til å konsentrere seg fullt om jobben som hovedtrener i eliteserieklubben Haugesund.

