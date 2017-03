Özil avgjør snart fotballframtiden

Özils kontrakt utløper etter neste sesong, noe som har ført til spekulasjoner i engelsk presse. Er dette den finslepne teknikerens siste sesong i Arsenal-trøyen?

– Jeg har kontrakt i London til 2019, og jeg føler meg veldig komfortabel der. Vi skal snart snakke sammen, og så tar jeg en avgjørelse etter det, sa Özil til Die Welt etter Tysklands 4-1-seier mot Aserbajdsjan søndag, ifølge Sky Sports.

Han er klar på hva ambisjonen er på klubbnivå.

– Min drøm er å vinne mesterligaen. Hvorfor ikke med Arsenal? Selvfølgelig er vi inne i en vanskelig periode nå. Vi er ikke tilfreds med sjetteplass i serien, sier 28-åringen.

I bakleksa

Arsène Wengers mannskap har havnet bakpå i tetkampen i Premier League. Özil og co. er tabellsekser, seks poeng bak Liverpool på den viktige fjerdeplassen. "The Gunners" har imidlertid to kamper til gode på Merseyside-laget. Suverene Chelsea på tabelltoppen er hele 19 poeng foran Arsenal.

Søndag spiller Arsenal hjemme mot tabelltreer Manchester City, en nøkkelkamp for Wengers menn.

– Jeg er overbevist om at vi kommer å ta igjen de andre snart. La oss se hva framtiden bringer, sier Mesut Özil.

Topper

28-åringen sliter med klubblaget, men det tyske landslaget gjør det langt bedre. Tyskland har vunnet fem kamper av fem mulige i VM-kvalifiseringens gruppe C, deriblant mot Norge.

Og det ligger seks strake i luften for "Die Mannschaft". Neste kamp i gruppespillet er nemlig hjemme mot lilleputten San Marino. Sistnevnte har null poeng og 1–23 i målforskjell så langt.

André Schürrle (2), Thomas Müller og Mario Gomez scoret tyskernes mål mot Aserbajdsjan i Baku. Dima Nazarov fikk nettsus for vertene. Özil fikk en knapp halvtime på banen i 2. omgang.

