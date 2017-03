Vipers Kristiansand tok grep om sølvet

Sørlendingene har fem poeng ned til Glassverket med én kamp mer spilt enn drammenserne når to serierunder gjenstår.

Bronsen kan imidlertid ryke for Glassverket ettersom Byåsen er i god form og vant 33-26 mot tabelljumbo Rælingen søndag. Byåsen og Glassverket har like mange poeng med like mange kamper spilt, men Byåsen er foran på målforskjell. Lagene møtes allerede onsdag.

Serieleder Larvik gjorde som ventet jobben mot Sola, og vant komfortabelt 37-27.

Femteplassen til Storhamar er i fare etter at hamarsingene gikk på et braktap mot nedrykkskvalifiseringsplasserte Stabæk på hjemmebane. Bortelaget ledet til tider med ti mål, men til tross for tidvis bedre spill av hjemmelaget i andre omgang endte det likevel med 24-33-tap.

Stabæk knapper innpå forspranget til Gjerpen på plassen foran dem på tabellen etter at Gjerpen tapte 20-23 mot Oppsal søndag. For Stabæk skiller det tre poeng opp til sikker plass med to serierunder igjen.

(©NTB)