Vettel triumferte i årets første formel 1-løp

Vettel slo Hamilton med nesten ti sekunder og ga Ferrari en svært etterlengtet seier i Melbourne. Det italienske storlaget hadde ikke vunnet på den australske banen siden Kimi Räikkönen suste inn til seier i 2007.

Seieren vitner om at vi kan få en spennende og annerledes sesong. De siste årene har Mercedes med Hamilton i laget totaldominert formel 1-sporten, men Ferrari har vist gode takter i oppkjøringen.

Søndag demonstrerte Vettel at han også kan få det ut i et tellende løp. Det var tyskerens første Grand Prix-seier siden han vant i Singapore i 2015.

– En tittelkamp er langt unna. Akkurat nå er vi bare overlykkelige for å ha fått denne starten. Jeg var ikke helt fornøyd med åpningen, for jeg hadde litt hjulspinn, men jeg prøvde å opprettholde presset og gi klar melding (til rivalene) om at vi er her for å kjempe, sa Vettel.

Trafikkork

Hamilton var favoritt til å vinne årets første VM-runde. Den tredobbelte verdensmesteren hadde dominert treningsomgangene og var også best i lørdagens kvalifisering. Men briten ble frakjørt tidlig da Vettel og Ferrari lyktes til fulle med en smått genial pitstop-strategi.

Mens Vettel var inne til en perfekt timet pit-stop, tapte Hamilton tid på å sitte i en trafikkork da han var inne for å bytte dekk på den 18. runden.

– Vi hadde litt flaks med at Lewis ble sittende fast i trafikken, sa Vettel.

– Det er bare å gratulere Ferrari og Sebastian. Jeg slet med dekkene, og derfor måtte jeg stoppe tidlig. Dermed ble jeg sittende fast bak ene av Red Bull-bilene (Max Verstappen), men sånt skjer, forklarte Hamilton.

Hjemmehåp brøt

Valtteri Bottas tok tredjeplassen i Melbourne. Den finske Mercedes-profilen var 11,250 sekunder bak Vettel. Kimi Räikkönen (Ferrari) og Verstappen ble nummer fire og fem.

Australias store hjemmehåp Daniel Ricciardo fikk en hjerteskjærende dag på jobben. Red Bull-stjernen fikk trøbbel med girkassen og måtte bryte etter 29 runder.

Formel 1 fortsetter med Kinas Grand Prix 9. april.

(©NTB)