Van Avermaet vant, nordmennene hang ikke med

Belgieren Van Avermaet spurtslo landsmannen Jens Keukeleire med noen få centimeter i kamp om seieren.

Både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff satt begge lenge med i hovedbruddet som hadde rundt minuttet fram til en mindre utbrytergruppe innledningsvis, men lyktes ikke mot slutten. Boasson Hagen ble beste norske på 44.-plass, mens Kristoff trillet i mål som nummer 73.

Etter at lagene hadde vært inne på et lengre grusparti punkterte Kristoff. Da var det drøye fem mil igjen til mål. Han fikk et nytt framhjul av lagkameraten Michael Mørkøv, men Katjusja-kapteinen brukte mye krefter på å sykle seg opp igjen.

I asfalten

Uhellene skulle forfølge Katjusja-laget. Tony Martin, en viktig lagkamerat av Kristoff, måtte i asfalten etter en større velt i hovedfeltet med 43 kilometer igjen. Kristoff mistet dermed en god mulighet til å sykle seg opp ved hjelp av følgebilene uten å bruke så mye krefter.

Boasson Hagen derimot satt hele tiden langt framme i hovedfeltet.

Det kom noen tøffe angrep fra favorittene inn i Kemmelberg med en kraftig stigning. Greg Van Avermaet gikk først og fikk bare med seg Peter Sagan. Boasson Hagen måtte slippe litt i det tøffeste partiet, men klarte å kjøre seg inn igjen til utbryterne.

På et flatt parti i en lei sidevind klarte derimot ikke nordmannen å svare da Van Avermaet og Sagan angrep igjen. Jens Keukeleire, Niki Terpstra og Søren Kragh Andersen satt også med i teten.

Tredje seier

Med snaue 15 kilometer igjen var det Van Avermaet og Keukeleire som fikk en luke på 14 sekunder med 12 kilometer igjen. De tre andre var en stund bare 8 sekunder bak, men to kilometer senere var avstanden blitt på nesten 20 sekunder.

Van Avermaet er i form om dagen. Fredag vant han rittet E3 Harelbeke så vidt foran Philippe Gilbert. Det belgiske rittet blir regnet som det tredje største å vinne av vårklassikerne. Bare brosteinsrittene Paris-Roubaix og Flandern rundt rager høyere.

Neste søndag kjøres Flandern rundt.

Søndagens triumf var Van Avermaets tredje seier denne sesongen. Alle har kommet i belgiske ritt. Han har tidligere også gått til topps i rittet Het Nieuwsblad. Å vinne de tre rittene i en og samme sesong har bare Jan Raas (1981) klart tidligere.

Øvrige norske plasseringer: 81) Amund Grøndahl Jansen, 7.26 min. bak. Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm måtte bryte. Sistnevnte pådro seg et brudd i hånden.

(©NTB)