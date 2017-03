Tyskland og Tsjekkia gjorde jobben

Tyskland vant 4-1, mens Tsjekkia slo til med hele 6-0.

Tyskerne tok tidlig føringen mot Aserbajdsjan i Baku. André Schürrle satte inn 1-0 til gjestene, men hjemmelaget utlignet overraskende til 1-1 etter en halvtimes spill. Dimitrij Nazarov var helten.

Lykken ble imidlertid kortvarig for Aserbajdsjan. Tyskerne gikk opp til 2-1 like etter, da ved Thomas Müller. Mario Gomez ordnet 3-1 like før pause. Nevnte Schürrle satte inn 4-1 mot slutten av oppgjøret.

I San Marino sørget Tsjekkia for målfest. Antonin Barak sendte tsjekkerne i føringen etter 17 minutters spill, før Vladimir Darida doblet to minutter etter. Barak satte inn 3-0 i det 24. minutt, før Theodor Gebre Selassie økte til 4-0 to minutter etter det igjen. Michael Krmencik sørget for femmålsledelse like før pause. Vladimir Darida fastsatte sluttresultatet til 6-0 fra straffemerket 13 minutter før slutt. Gruppens siste kamp søndag, Nord-Irland mot Norge i Belfast, starter klokken 20.45.

Tyskland topper gruppe C med 15 poeng etter fem kamper. Tsjekkia på 2.-plass har åtte poeng, mens treer Nord-Irland har sju poeng. Nordirene har en kamp til gode på både Tyskland og Tsjekkia. Det samme har Norge, men Lars Lagerbäcks mannskap har kun tre poeng etter fire kamper. Kanskje kan svensken ordne en trepoenger i sin første kamp ved roret søndag.

