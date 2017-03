Totti vil ikke bli trener: – Spillere er så svikefulle

Mange velger å jobbe videre i fotballen som trener etter at den aktive karrieren er over. Den veien komme ikke Totti til å gå.

– Jeg tenker på framtiden min, og jeg har nesten bestemt meg. En avgjørelse vil komme i mai eller juni. Jeg har tre muligheter: Fortsette å spille, bli styremedlem i Roma eller slutte helt med fotball og gjøre noe annet, sier Totti under det italienske talkshowet L'Intervista og tilføyer:

– Jeg kommer aldri til å bli trener. Jeg liker ikke å være én mot 30. Spillerne kan være så svikefulle.

Klubbikon

Totti er et ikon i Roma. Han har tilbrakt hele sin seniorkarriere i den italienske hovedstadsklubben. Totalt har han scoret 306 mål for Roma siden debuten i 1993. Han har vært lagets kaptein siden han var 22 år.

40-åringen avslører at han tidligere i karrieren holdt på å melde overgang til Real Madrid.

– For mange år siden var jeg nær ved å gå til Real Madrid. Det var i en periode der jeg grublet over om jeg skulle forlate Roma. Jeg ville aldri signert for en annen italiensk klubb, forteller Totti.

Mangler CL-suksess

Trofeer har det ikke blitt mange av for Totti, men han vant Serie A med Roma i 2001. Veteranen sier det er to ting han synes er synd at han aldri fikk oppleve:

– Jeg angrer på at jeg ikke fikk spille med Ronaldo (den brasilianske) og at jeg aldri vant Champions League med Roma.

(©NTB)