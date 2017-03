To blad Elyounoussi i Lagerbäcks startellever, Berge på benken

19-årige Sander Berge var ventet å få sin landslagsdebut fra start mot Nord-Irland, men han starter på benken. Lagerbäck har valgt Nordtveits rutine framfor Berges form på sentral midtbane.

Elyounoussi-fetterne er under de åpne formasjonsøktene for det meste blitt brukt på samme plass, høyre kant, og det var antatt at de konkurrerte om den plassen. I stedet velger Lagerbäck å bruke begge to, på hver sin kant. Det betyr at Jo Inge Berget starter på benken, i likhet med Mats Møller Dæhli.

–Vi kan begge bekle begge kanter, men det er greit at vi ser ut til å konkurrere om samme plass, sa Moi til NTB tidligere under samlingen.

Valsvik debuterer

Det har vært knyttet mye spenning til valget av midtstoppere, men slik det har sett ut de siste dagene er det ikke overraskende at landslagssjefen falt ned på Even Hovland og Gustav Valsvik, som begge spiller i 2. Bundesliga.

Alexander Søderlund blir som ventet Joshua Kings spissmakker, mens Jørgen Skjelvik blir venstreback. Det var også som ventet. RBK-spilleren vikarierer for utestengte Haitam Aleesami og er den eneste i startoppstillingen fra en klubb utenfor sesong.

De tre siste plassene, Rune A. Jarstein, Omar Elabdellaoui og Stefan Johansen, var udiskutable.

Mest overraskende er egentlig valget av Nordtveit, som ikke har spilt kamp siden begynnelsen av januar, og da som høyreback. Han er en av dem som er drillet på sentral midtbane under samlingen, men han har også i perioder måttet fylle hull i den bakre fireren. Samtidig har Berge imponert stort på trening.

Svekket

Nord-Irland må greie seg uten mye brukte spillere som Corry Evans, Aaron Hughes og Josh Magennis på grunn av skade. Shane Ferguson, som har startet alle lagets tidligere kamper i kvalifiseringen, er utestengt.

Craig Cathcart er derimot tilbake etter skade og spiller for første gang i kvalifiseringen. Spissen Kyle Lafferty starter på benken, og landslagssjef Michael O'Neill setter sin lit til Conor Washington, som spilte bare 26 minutter i høstens fire kamper.

Søndag ble det for øvrig kjent at lagkaptein Steven Davis for annet år på rad er kåret til årets spiller i Nord-Irland.

Tre stykker i Norges tropp har gult kort tidligere i kvalifiseringen og må stå over neste kamp mot Tsjekkia dersom de får en advarsel søndag. Det er Joshua King, Jonas Svensson og Adama Diomandé.

Før avspark blir det ett minutts applaus på fullsatte Windsor Park for å hedre den irske fotballspilleren Ryan McBride, som nylig døde plutselig i en alder av 27 år.

Norge (4-4-2):

1 Rune A. Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 3 Even Hovland, 5 Gustav Valsvik, 2 Jørgen Skjelvik – 18 Mohamed Elyounoussi, 6 Håvard Nordtveit, 8 Stefan Johansen, 11 Tarik Elyounoussi – 9 Alexander Søderlund, 7 Joshua King.

Reserver: 12 Ørjan H. Nyland, 22 André Hansen – 4 Tore Reginiussen, 10 Anders Konradsen, 13 Sander Berge, 15 Mats Møller Dæhli, 16 Jonas Svensson, 17 Vegar Eggen Hedenstad, 19 Veton Berisha, 20 Adama Diomandé, 21 Fredrik Semb Berge, 23 Jo Inge Berget.

Nord-Irland (4-2-3-1):

1 Michael McGovern – 2 Conor McLaughlin, 5 Jonny Evans, 4 Gareth McAuley, 20 Craig Cathcart – 8 Steven Davis, 16 Oliver Norwood – 19 Jamie Ward, 11 Chris Brunt, 14 Stuart Dallas – 9 Conor Washington.

Reserver: 12 Alan Mannus, 23 Roy Carroll – 3 Daniel Lafferty, 6 Lee Hodson, 7 Niall McGinn, 10 Kyle Lafferty, 15 Liam Boyce, 17 Matthew Lund, 18 Paul Paton, 21 Ryan McLaughlin, 22 Thomas Flanagan.

Dommer: Hüseyin Göcek, Tyrkia.

