Stöckl varsler endringer foran neste sesong

De norske hopperne har i store deler av sesongen kjempet mot konkurrenter som har fått bedre utstyr. Det var først mot slutten av sesongen at man begynte å nærme seg.

– Det er en del som må strammes inn foran neste sesong. Både bruken av ressursene vi har, og det å optimalisere utstyret. Vi må hele tiden forsøke å være i forkant av utviklingen. Denne sesongen har vi vært litt for langt bak, sier Stöckl.

Med unntak av Daniel-André Tande i begynnelsen og midtveis av sesongen, leverte de andre landslagshopperne langt under pari. En del ting ble skjerpet, og utstyret ble forbedret foran VM i Lahti. Det fikk Stöckls lag betalt for først mot slutten av sesongen, der både Johann André Forfang og Anders Fannemel begynte å finne tilbake til følelsen fra forrige sesong.

Dressproblemer

Den norske starten bar også litt preg av å mangle forrige sesongs beste norske hopper. Kenneth Gangnes ødela kneet i sesongoppkjøringen. Med ham på plass hadde nok nivået blant de norske hopperne vært betydelig høyere.

Sesongavslutningen inneholdt også noen dumme diskvalifiseringer. Anders Fannemel fikk ikke hoppe i Holmenkollen på grunn av for stor hoppdress, og dermed var hele Raw Air-konkurransen ødelagt for hans del.

Det ble også dresstrøbbel i Planica. Johann André Forfang ble fredag disket i kvalifiseringen til det første rennet, mens Daniel-André Tande fikk startnekt i det siste rennet søndag.

Rettferdig

Tande forklarte at han var så konsentrert om selve rennet at han ikke klarte å stå riktig under kontrollen.

– Jeg synes at dresskontrollen på toppen er riktig og noe som bør beholdes. Den gjør at det blir rettferdig for hopperne. Men jeg må ta en runde med gutta for å skjerpe på rutinene enda mer. Dette var første gang at Daniel ble disket, men man kan ikke ta for lett på denne kontrollen, sier Stöckl.

I slutten av april eller begynnelsen av mai regner han med å kunne presentere neste sesongs landslag.

(©NTB)