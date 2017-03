Spillerne lei av den svake vinterstatistikken

– Jeg husker det er dratt fram tidligere. Det er ikke noe vi går rundt og tenker på, men vi har sjansen til å rette opp i det nå. Vi går til kampen for å vinne, sier Alexander Søderlund til NTB før den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland.

Selv om sesongen i Norge starter først i april, er det ikke noe i veien for å prestere i mars. Gjennom hele 1990-tallet var det norske landslaget ubeseiret i mars måned. De åtte mars-landskampene i det tiåret ga sju seirer og en uavgjort med målscore 24-7.

Bare to av de kampene var kvalifiseringskamper, som begge ble vunnet. Siden 2000 har Norge spilt åtte kvalifiseringskamper i mars, og de har gitt bare tre poeng til sammen, like mange som Lars Lagerbäcks lag trenger søndag for å henge med i VM-kvalifiseringen.

Omar Elabdellaoui mener at den svake vinterstatistikken kan være en motivasjonsfaktor.

Motivasjon

– Det er på tide å endre det. Det er mye forskjellig som motiverer oss, og dette kan være en av tingene. Alle har troen, og stemningen er veldig bra. Vi satser på å gjøre det som trengs for å vinne, sier han.

I tillegg til de åtte kvalifiseringskampene har Norge spilt ti andre landskamper i mars måned siden 2000, og vunnet tre av dem: Mot Serbia-Montenegro i 2004, mot Slovakia i 2010 og mot Finland i fjor.

Ser vi bare på kamper der det deles ut poeng, er forrige norske seier i mars måned 2-0-seieren over Hellas for 18 år siden.

– Hvis det er så lenge siden så er det klart det er på tide med en seier, sier Jo Inge Berget til NTB.

Ingen unnskyldning

Han scoret mot Finland for ett år siden og vet at det går an å lykkes på denne tiden av året. Selv om han ennå ikke har spilt seriekamp i år, kjøper han ikke forklaringen om at spillere utenfor sesong ikke kan prestere.

– Jeg føler at jeg er i veldig fin form. Jeg har trent bra, og sesongen vår starter om en uke. Det blir for lett å si at det er problemet, for alvoret starter jo nå. Det er nå man skal være i form, sier Malmö-spilleren.

– Det er ikke så mange spillere fra hjemlig serie i troppen heller. De fleste på samlingen er i sesong, supplerer Søderlund.

Spillerne vil gjerne slippe å minnes om poengtørken i mars neste gang det spilles kvalifisering så tidlig på året, og neste gang etter det.

– Jeg vet ikke hvorfor det har gått så dårlig, men noe må det jo være når det skjer så ofte. Det er iallfall en ting vi må prøve å snu nå, sier Berget.

