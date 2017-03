Omoijuanfo viste form før sesongåpningen

Det tok riktig nok litt tid før bæringene fikk hull på byllen mot motstanderen fra nivå to. I det 38. minuttet avsluttet Omoijuanfo i tverrliggeren, mens Edvard Race fikk satt inn returen.

Fire minutter senere satt den for Omoijuanfo. Stabæk-spissen snappet ballen etter svakt forsvarsspill av Mjøndalen og satte den kontrollert inn til 2–0.

Ti minutter ut i annen omgang punkterte samme mann kampen. Fra om lag 15 meter klemte han ballen inn i det lengste hjørnet. Stabæk serieåpner hjemme mot Aalesund neste søndag.

Det ble ordentlig målfest da Tromsø målte krefter mot Bodø/Glimt i sin siste oppkjøringskamp. Christian Landu Landu scoret selvmål for vertene tidlig i kampen, men Slobodan Vuk og Mour Samb og vendte til 2–1 for TIL før pause.

I annen omgang scoret Trond Olsen og Ulrik Saltnes for Bodø/Glimt før Landu Landu satte ballen i riktig mål og dermed sørget for at det endte 3–3.

Tromsøs første kamp for sesongen spilles hjemme mot Brann kommende søndag.

