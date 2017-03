Ny friidrettspresident: – Ingen krise, men økonomien må bli bedre

45-åringen slo sittende president Tore Hordnes med tre stemmer under friidrettstinget i Bergen. Tømmernes, som var en kandidat innstilt av valgkomiteen, er valgt for en toårsperiode.

Nye inntekter er et av de viktigste grepene Tømmernes vil jobbe for framover.

– Styret og administrasjonen må sammen jobbe for å øke inntektene til norsk friidrett. Vi er nødt til å tenke nytt. Det er ingen krise i friidrettsforbundet, men vi har merket en betydelig inntektssvikt. Det må vi snu, sier Tømmernes til NTB.

Inspireres

Han trekker fram Bislett Games og Det europeiske friidrettsforbundet (EA) som inspirasjonskilder.

– Tilnærmingen til EA under Svein Arne Hansen er interessant. De har et konsept som tar friidretten ut til folket der folk er. Vi må sørge for at økonomien er god nok for å skape ny aktivitet og bevare kvaliteten. Vi har mange frivillige, men det koster penger å opprettholde volumet.

Tømmernes var sportssjef i friidrettsforbundet mellom 2002 og 2008. Han understreker at organisasjonen har et felles ansvar for å ta vare på dagens lovende generasjon.

– Vi har en flott gruppe med utøvere som er på vei opp. I tillegg må vi sikre rekrutteringen av barn og unge, sier han.

Erfaringer

Den nye friidrettspresidenten er også opptatt av å tilknytte seg så mange trenere som mulig.

– Vi må tilrettelegge for at trenere kan bruke mer tid på friidrett. Fra tiden min som sportssjef erfarte jeg at det gir oss bedre trenere, utøvere og kvalitet i treningsarbeidet.

Under friidrettstinget ble Anne Farseth stemt fram som visepresident, mens disse ble stemt inn som styremedlemmer: Kalle Glomsaker (gjenvalg), Ragnfrid Llano (gjenvalg), Kari Ann Nygård (gjenvalg), Henrik Carstens (ny), Elisabeth Morthen (ny), Lill Berit Løyte Sjøsåsen (ny) og Mathias Vangsnes (ny).

I tillegg sitter Svein Arne Hansen i styret i kraft av sin rolle som president i Det europeiske friidrettsforbundet (EA). Geir-Arvid Nordtømme er de ansattes nye representant i NFIF-styret.

