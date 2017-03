Navrestad med BMX-seier i Manchester

Lørdagens internasjonale seier var Navrestads første som senior.

– Jeg er veldig fornøyd med min første internasjonale seier som senior. Når jeg slår de engelske på deres hjemmebane vet jeg at jeg har syklet en bra finale. Det viser at ingen er uslåelige. Før spøkte vi om at dette var umulig, sa Navrestad etter rittet.

– Det er alltid greit å få bekreftet nivået og samtidig en god måte å starte sesongen på. I finalen var det fem ryttere som har kjørt VM- og verdenscupfinaler, så nivået var bra. Han har vært nære tidligere, men nå satt den endelig, sa landslagsleder Sebastian Kartfjord.

Navrestad lå godt an også i søndagens finale, men denne gangen gikk han over ende og ble nummer åtte.

