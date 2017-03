Marerittstart for Lagerbäck

– Vi var ikke gode nok. Det positive er at vi er bedre i andre omgang, men vi er altfor passive i den første omgangen. Vi har en del å jobbe med. Vi ble for stillestående og gikk ikke i press. Vi må definitivt forbedre oss, sa Lagerbäck til Eurosport.

Midtstopper Even Hovland var naturlig nok skuffet etter kampslutt.

– Vi er ikke helt der vi skal være når fløyta går. Da får vi svi. Vi slipper inn altfor enkle mål i starten, og da ødelegger vi for oss selv, sa han til Eurosport.

– Det ser stygt ut for VM-håpet vårt nå, men vi må gjøre det beste ut av de siste kampene uansett, la Nürnberg-spilleren til.

Lagerbäcks første kamp på landslagsbenken lignet dessverre mye på Høgmos for tre og et halvt år siden, da det ble 0-3 mot Slovenia. For norsk fotballs del er det å håpe at deres veier skilles der.

Nord-Irland sjokkåpnet og vant fortjent 2-0 over et norsk lag som ikke evnet å omsette Lagerbäcks ideer i praksis, verken defensivt eller offensivt. Scoringer av Jamie Ward og Conor Washington fra engelsk mesterskapsserie lukket døren til det gode selskap for Norge.

Det nordirske laget er nå ubeseiret i sine åtte siste kvalifiseringskamper på hjemmebane, hvorav seks er vunnet. Norge har tapt fem strake kvalifiseringskamper på bortebane, mot Italia, Ungarn, Aserbajdsjan, Tsjekkia og Nord-Irland.

Det er et sceneskifte for de to nasjonene som møttes søndag. Norge hadde slått Nord-Irland på bortebane fem ganger på rad, med sammenlagt 15-3, men søndag tok den rekken ubønnhørlig slutt sammen med det siste lille håpet om norsk deltakelse i VM-sluttspillet i Russland.

Et år med trening

Hjelp fra Tyskland tidligere på dagen gjorde at Norge med seier ville vært med i kampen om 2.-plass igjen for fullt, men nå er det sju poeng opp til Nord-Irland. Det betyr i praksis at de fem siste kampene i kvalifiseringen blir forberedelser til neste EM-kvalifisering.

Fem kamper (samt noen vanlige landskamper) gir nok bedre betingelser for Lagerbäck til å innføre sin spillidé i det norske laget enn de seks treningsdagene han hadde med spillerne før kampen i Belfast.

Det ble veldig mye informasjon for spillerne, og prestasjonen søndag tydet på at de ikke hadde greid å fordøye det.

Lagerbäck overrasket også noe i laguttaket. Blant annet brukte han en Håvard Nordtveit uten kamptrening framfor Sander Berge, som hadde vært så god på trening. Da Berge fikk sin debut kvarteret før slutt (og kaptein Stefan Johansen gikk ut), var kampen allerede tapt.

Fort gjort

Lagerbäck-perioden i norsk landslagsfotball kunne vanskelig fått en dårligere start. Før det var spilt halvannet minutt lå ballen i det norske målet.

Første gang Nord-Irland nærmet seg det norske feltet vendte Nottingham Forest-spiller Jamie Ward av en passiv Even Hovland og sendte ballen i mål i lengste hjørne.

De norske så ut til å bli påvirket av den smellen, og det var lite konstruktivt å se i det norske spillet. Hjemmelaget trykket som ventet til i duellene og vant de fleste av dem. Lagerbäck har jobbet med å få ballen raskt inn i motstanderens felt, men det så vi lite til. Det var vertene som var mest direkte i spillet sitt.

Norge kunne ha kommet inn i kampen igjen i det 27. minutt. Da ble ballen slått inn i Nord-Irlands felt, og 2.-ballen havnet hos Alexander Søderlund, som skjøt med venstre fra 20 meter. Ballen smalt i tverrliggeren utenfor keepers rekkevidde.

Det ble intet vendepunkt. Vel fem minutter senere sviktet det defensivt for Norge igjen. Lagkaptein Steven Davis spilte QPR-spissen Conor Washington gjennom det norske forsvaret, og alene med Rune A. Jarstein doblet han hjemmelagets ledelse.

