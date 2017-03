Marerittåpning for Norge i Belfast

Lagerbäck rakk knapt å finne plassen sin på Norges benk før den første scoringen til Nord-Irland satt i målet bak Rune Almenning Jarstein.

Ett minutt og 28 minutter tok det før Jamie Ward vendte bort Even Hovland og bøyde ballen i Jarsteins høyre hjørne.

Nord-Irland er kjent som et godt forsvarslag og stengte igjen lukene etter 1-0-målet, men Alexander Søderlund var likevel nære å utligne da han viste eminent skuddteknikk etter 27 minutter.

Saint-Étienne-spissen fikk ballen i beina etter at Joshua King vant en ball like utenfor Nord-Irlands 16-meter. 29-åringen banket til på halv volley, men dessverre for Norge gikk ballen i krysstanga og ut.

Seks minutter senere svarte imidlertid hjemmelaget med å øke til 2-0 ved Conor Washington. Steven Davis sendte spissen gjennom og alene med Jarstein. Med fraværende forsvarsspillere bak seg bredsidet QPR-spilleren inn 2-0.

Lars Lagerbäck har ingen enkel pauseprat foran seg før de siste 45 minuttene i Belfast.

