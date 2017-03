Larvik tok sitt 13. seriegull på rad: – Det er utrolig deilig

Medaljene blir delt ut i Arena Larvik onsdag 29. mars når Larvik møter tabelltoer Vipers som er på jakt etter sølvmedaljene.

– Det er utrolig deilig å kunne få seriegullet på plass to serierunder før slutt. Det var det vi reiste hit med mål om å gjøre. Vi har hatt det som mål hele sesongen, og kan med det legge grunnlaget for en ny sesong i mesterligaen. Det er stort, selv om det er 19. gangen for klubben, sier Larvik-trener Tor Odvar Moen til NTB.

Mestersesongen har vært preget av mye utenomsportslig med blant annet økonomiske problemer. Larvik-treneren er imponert over spillernes pågangsmot.

– Seriegull er som melk og brød for oss, i tillegg til å prestere godt i Europa. Det har vært litt mer utenomsportslig denne sesongen, men spillerne har vært utrolig flinke til å fokusere på det vi kan få gjort noe med sammen i treningstøy, sier Moen, som nå retter blikket mot kvartfinaleserien i mesterligaen.

Vipers kjørte over Glassverket

– Det meste vi gjør fra nå er med tanke på kvartfinalen. Vi får to fine seriekamper mot god motstand i form av Vipers og Byåsen. Det gir en fin inngang til kvartfinaleuken. Vi dro også hit uten flere sentrale spillere (deriblant Thea Mørk, Amanda Kurtovic og Sandra Toft), og det er også viktig at de må settes opp for og matches i de to kampene. Vi hadde bra flyt i hovedrunden, og vil fortsette der, forsikrer Larvik-treneren.

Vipers Kristiansand vant hele 40–20 i toppoppgjøret mot Glassverket i kvinnenes eliteserie i håndball, og er et skritt nærmere sølvet.

Sørlendingene har fem poeng ned til Glassverket med én kamp mer spilt enn drammenserne når to serierunder gjenstår.

Storhamar med stortap

Bronsen kan imidlertid ryke for Glassverket ettersom Byåsen er i god form og vant 33–26 mot tabelljumbo Rælingen søndag. Byåsen og Glassverket har like mange poeng med like mange kamper spilt, men Byåsen er foran på målforskjell. Lagene møtes allerede onsdag.

Femteplassen til Storhamar er i fare etter at hamarsingene gikk på et braktap mot nedrykkskvalifiseringsplasserte Stabæk på hjemmebane. Bortelaget ledet til tider med ti mål, men til tross for tidvis bedre spill av hjemmelaget i andre omgang endte det likevel med 24-33-tap.

Stabæk knapper innpå forspranget til Gjerpen på plassen foran dem på tabellen etter at Gjerpen tapte 20–23 mot Oppsal søndag. For Stabæk skiller det tre poeng opp til sikker plass med to serierunder igjen.

