Lagerbäck: – Det er mitt ansvar

Lagerbäck rakk knapt å finne plassen sin på Norges benk før den første scoringen til Nord-Irland satt i målet bak Rune Almenning Jarstein.

Ett minutt og 28 minutter tok det før Jamie Ward vendte bort Even Hovland og bøyde ballen i Jarsteins høyre hjørne.

– Jeg jublet ikke over starten. Vi vet jo hva det første målet betyr i en fotballkamp, sa Lagerbäck på pressekonferansen etter 0-2-tapet mot Nord-Irland.

– Men vi skal kunne reise oss. Det var ikke målet som gjorde at vi ble passive og spilte feilpasninger. Jeg har et stort ansvar der. Det er ikke noe vinnerlag på banen i første omgang, men vi snur det bra til andre omgang, selv om vi ikke skaper tilstrekkelig med målsjanser, fortsatte Norges ferske landslagssjef.

Alexander Søderlund viste eminent skuddteknikk for Norge rett etter ledermålet, men dessverre for Lagerbäck gikk ballen i krysstanga og ut. Kun få minutter senere fikk Conor Washington fritt leide gjennom Norges forsvar. Med fraværende forsvarsspillere bak seg bredsidet QPR-spilleren inn 2-0.

– Nord-Irland gjør det vanskelig for oss. Vi var ikke bra i første omgang, men gjorde det bedre i andre. Men det var ikke den beste kampen av oss, sa Lagerbäck.

Norge har mislyktes i de åtte siste kvalifiseringene, og har ikke nådd et mesterskap siden EM i 2000. Nå kreves det real Lagerbäck-magi for å komme til et VM i Russland neste år.

– Realistisk sett er sjansene våre i prinsippet minimale. Vi skal spille for å skape et vinnerlag, men det kommer naturligvis til å bli et mer langsiktig perspektiv på det hele, avsluttet svensken.

