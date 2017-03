Hareides Danmark klarte ikke slå Romania

Med det ene poenget ser det fortsatt svært vanskelig ut for Danmark å kvalifisere seg til VM i Russland neste år.

Søndagens oppgjør mot Romania kunne fort tippet den ene eller den andre veien da begge lag hadde flere sjanser til å avgjøre. Danmark var nærmest seier i andre omgang, men klarte ikke få den forløsende scoringen.

Det var også et tøft fysisk oppgjør. Kaptein Simon Kjær fikk blant annet et slag over øyet etter en tett duell med en rumener. Midtstopperen fikk en bandasje over pannen umiddelbart etter sammenstøtet, men endte opp med å måtte forlate banen i pausen.

Danmark har sju poeng etter fem kamper og ligger på tredjeplass i gruppe E.

Polen vant 2-1 på bortebane mot Montenegro og leder gruppen med 13 poeng. Montenegro har sju poeng på annenplassen. Gruppevinneren går direkte til VM, mens de beste toerne skal spille playoffkamper.

Danmarks neste kamp i VM-kvalifiseringen er på bortebane mot Kasakhstan 10. juni. Fire dager før den kampen skal Danmark møte Tyskland i en treningskamp.

