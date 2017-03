Comeback-Defoe takket for tilliten

– Det er godt å være tilbake. Vi får se hva som skjer i fortsettelsen. Det viktigste i dag var å vinne kampen, sa Defoe til ITV etter kampslutt, ifølge BBC.

Den tidligere Tottenham- og Portsmouth-måltyven fikk en stor sjanse i det 20. minutt, men maktet ikke å få ballen i mål. Han gjorde imidlertid opp for seg like etter. Manchester Citys Raheem Sterling spilte Defoe fri på kort hold foran kassen, og 34-åringen takket og bukket. Han plasserte ballen inn i krysset til 1-0 for England på Wembley.

Defoe hadde ikke startet en landskamp siden mars 2013, da England spilte mot San Marino. Defoes forrige landskamp kom i november samme år, men søndag var han altså tilbake. Spissen fikk en time på banen før han ble erstattet av Leicesters Jamie Vardy.

Vardy-mål

Vardy ville ikke være dårligere enn spisskollegaen. Etter 66 minutters spill satte den fotrappe engelskmannen inn 2-0 til vertene, også han fra kort hold inne i boksen. Det var spissens første touch i matchen. Liverpools Adam Lallana bidro med den målgivende pasningen. Vardy fikk en stor sjanse også etter 80 minutter, men lobbet over fra god posisjon.

England hadde mye ball underveis, og Gareth Southgates utvalgte kunne ha scoret flere mål. Blant annet fikk Raheem Sterling en stor sjanse fra kort, skrått hold, men driblefanten klarte ikke å stokke beina.

Topper

Litauen hadde lite å komme med i søndagens kamp, men fikk en stor sjanse ved Vykintas Slivka like før pause. Et uoppmerksomt England-forsvar lot litaueren komme alene igjennom, men keeper Joe Hart slapp så vidt med skrekken.

Eric Dier kunne satt inn 3-0 etter corner mot slutten, men Tottenham-spilleren headet like over.

Resultatet gjør at England styrker posisjonen på toppen av VM-kvalifiseringens gruppe F. Engelskmennene har 13 poeng etter fem kamper. Tabelltoer Slovenia har åtte poeng, men slovenerne har en kamp til gode på England. Slovenia gjester Skottland senere søndag. Litauen på 4.-plass har fem poeng etter fem spilte kamper.

(©NTB)