Canada gikk ubeseiret gjennom curling-VM

Canada ble dermed verdensmester for 16. gang, men den forrige kom helt tilbake i 2008. De siste årene har Sveits vært det dominerende laget, men i år kunne nordamerikanerne endelig juble for VM-suksess.

For Russland var det landets aller første VM-finale i kvinnecurling, men det ble for tøft å tukte Canada. Det canadiske laget tok raskt til kommandoen, og etter tre omganger var Homan og co. oppe i 3-0.

Den russiske skipen Anna Sidorova klarte bare å redusere til 1-3 etter fem omganger. I den sjette omgangen tok Canada tre poeng.

En russisk topoenger i den neste omgangen gjorde finalen litt spennende, men ikke mer enn at finalen var over da Homan svarte med to poeng i den åttende omgang.

Da fant det russiske laget ut at å hente inn 3-8 på to omganger ville være en umulig oppgave.

I kampen om bronsen vant Skottland 6-4 over Sverige i en tett og jevn kamp.

– Curling er curling. Vi misset litt her og der, men det gjorde de også. Vi hadde noen muligheter som vi ikke tok vare på, men vi er superstolte over å ha tatt oss til utslagsrundene i VM og sikret OL-plassen, sa Sara McManus.

