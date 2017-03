Birkeland vant NM-gull med elleve bomskudd

29-åringen slo Erlend Bjøntegaard med 17,7 sekunder. Bronsen gikk til Vetle Sjåstad Christiansen.

Tidligere i helgen var det mye bra skyting på standplass, men søndag skapte vinden store utfordringer for løperne. Ingen maktet å plaffe ned 20 av 20 blinker.

– Det var veldig spesielt. Jeg hadde i grunn gitt opp ute i løypa og vurderte å stå av. Men jeg fullførte, og plutselig var jeg i toppen. Jeg har aldri vunnet et renn før med elleve strafferunder, for å si det sånn. Jeg tror elleve runder faktisk er ny rekord for meg. Dette er et løp jeg kommer til å huske, sa Birkeland til NRK.

Birkenes-løperen innledet fellesstarten med tre strafferunder. På neste skyting gikk det enda verre, da traff han ikke på en eneste blink. Det ble også tre bomskudd på den første ståendeskytingen. Han avsluttet med fullt hus på siste skyting.

Normalt ville ikke slike serier holdt til en topplassering, men Birkeland var ikke alene om å slite på skytebanen. Sølvvinner Bjøntegaard bommet totalt seks ganger, mens Christiansen pådro seg sju strafferunder.

Ifølge NRK ble det totalt 503 strafferunder på 53 startende løpere. Det gir et snitt på 9,5 strafferunder per løper.

