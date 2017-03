Avis: Barcelona vil ha Leicester-stjerne

26-åringen, som ble kåret til årets spiller av spillerne i Premier League da Leicester vant serien forrige sesong, har ikke klart å følge opp i 2016/17. Men den fintesterke kantspilleren har hatt et oppsving etter at Claudio Ranieri fikk sparken.

Nå hevder The Telegraph at Barcelona står klare med sjekkheftet. 26 år gamle Mahrez ble koblet til katalanerne også i fjor, men uten at noe skjedde.

Algerieren skrev under på en lukrativ ny kontrakt i august, noe som gjør at han vil bli en dyr mann å hente. Leicester ønsker seg 40 millioner pund, fastslår den engelske storavisen.

– Det er drømmen min (å dra til Barcelona). Alle ønsker å spille med Lionel Messi. Jeg ser alltid på Barcelona på TV, jeg liker måten de spiller på, uttalte Mahrez i fjor.

(©NTB)