Southgate utelukker ikke Rooney-retur

Rooney (31) har den siste tiden slitt med en skade, noe som gjorde at han ikke ble tatt med i Englands tropp til kampene mot Tyskland (onsdag) og Litauen (søndag). Spissen har i tillegg fått lite spilletid på klubblaget. Engelsk presse har spekulert i at det nå går mot slutten for Rooneys landslagskarriere, men dette avvises av landslagssjefen.

– Det er ingen grunn til at han skal være ferdig (på landslaget). Han kan absolutt komme tilbake, sier Gareth Southgate.

Rooney ble koblet vekk fra United tidligere i vinter, men det spekuleres i at han kommer til å forlate "de røde djevlene" i sommer.

