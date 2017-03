Søderlund: – Vi takler endringene

– Joshua er en kjempegod spiss, og det er lett å spille med gode spillere. Vi får se om vi starter eller ikke. Det blir spennende, sier Saint-Étienne-spissen som gjennom seks treninger har fått øve på de nye rollebeskrivelsene fra Lagerbäck.

– Det er annerledes defensive og offensive oppgaver. Selv om det blir noe forskjellig, er det likevel ting vi har vært gjennom før. Det skal gå bra, sier han til NTB.

Lagerbäck startet med de defensive oppgavene da han lørdag ble bedt om å snakke om spissenes rolle i laget.

– Ja, defensivt er det annerledes enn vi er vant til, men det skal vi klare å løse på en fin måte, forsikrer Søderlund.

Skader

I klubblaget har han slitt mye med skader denne sesongen og derfor vært inn og ut av laget.

– Det har vært litt forskjellige ting, men mest hamstringproblemer. Det har jeg slitt altfor mye med. Det er derfor jeg har vært ute en del. Jeg er alltid med hvis jeg kan spille, sier han.

Nå føler han seg frisk og klar.

– Jeg har trent i fire uker, er det vel, så nå begynner formen virkelig å komme. Det er kjekt å kjenne, sier han.

Debutanter

Før Lagerbäcks første laguttak har det vært knyttet størst spenning til stopperduoen. Hodesmellen som gjorde at Tore Reginiussen sto over treningen lørdag kan bidra til at det blir en duo fra 2. Bundesliga i Even Hovland og Gustav Valsvik.

Da går det mot to debutanter på banen (Valsvik og Sander Berge) og en på benken (Lagerbäck) i Belfast. Berge har imponert på trening, og 19-åringen starter mest sannsynlig sentralt på midtbanen ved siden av kaptein Stefan Johansen.

Mulig norsk lag søndag (4-4-2): Rune A. Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Gustav Valsvik, Jørgen Skjelvik – Tarik Elyounoussi, Sander Berge, Stefan Johansen, Jo Inge Berget – Joshua King, Alexander Søderlund.

(©NTB)