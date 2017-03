Nord-Irland i skadetrøbbel før Norge-kampen

Nord-Irland-manager Michael O'Neills valgmuligheter til det viktige VM-kvalifiseringsoppgjøret mot Norge har blitt kraftig redusert i løpet av den siste uken.

Både Corry Evans (lyske) og Aaron Hughes (legg) er uaktuelle, mens Josh Magennis, som har vært fraværende fra trening, har fått stempelet "ekstremt usikker" på grunn av et problem med hamstringen, ifølge Belfast Telegraph.

Det settes også spørsmålstegn ved kampformen til Kyle Lafferty. Norwich-spissen har scoret tre mål for Nord-Irland i den pågående VM-kvalifiseringen, men det er et større antall enn han har kamper fra start for klubblaget.

– Hans spilletid er veldig, veldig begrenset, sa O'Neill, ifølge Belfast Telegraph.

– Hans generelle form er veldig god, men kampform er noe annet. Det vil være en faktor i beslutningsprosessen jeg skal gjøre, men tingen med Kyle er at uansett hvor lenge vi bruker ham, vet vi at han vil skape noe. Han er fortsatt veldig, veldig viktig for oss, fortsatte manageren.

Fra før er det klart at kultspissen Will Grigg mister kampen med en kneskade, mens Shane Ferguson er utestengt.

Norge-sjef Lars Lagerbäck venter samtlige klare til kamp. Tore Reginiussen deltok ikke på lørdagens landslagstrening i Belfast etter å ha fått en smell i hodet, men han skal være klar til søndagens kamp.

