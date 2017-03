Millionsmell for Sveriges fotballforbund

I fjor måtte forbundet punge ut 20 millioner kroner for å dekke underskuddet knyttet til nasjonalarenaen i Solna utenfor Stockholm.

I mai er Friends Arena vertskap for europaligafinalen, men det blir ingen god butikk for Sveriges fotballforbund. Det er satt av 4 millioner kroner for å håndtere underskuddet.

Under lørdagens årsmøte ble Karl-Erik Nilsson gjenvalgt for to nye år som svensk fotballpresident.

