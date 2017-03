Lukaku reddet poeng for Belgia

Belgia kunne ta sin femte strake seier av fem mulige i gruppe H, men gruppetoer Hellas ville det annerledes.

Konstantinos Mitroglou ga Hellas ledelsen kun sekunder ut i andre omgang.

Bortelaget fikk det imidlertid tøft etter at Panagiotis Takhtsidis pådro seg sitt andre gule kort etter 65 minutter.

Belgia på topp

Hjemmelaget presset på for scoring og fikk lønn for strevet da Lukaku sikret 1-1 og poengdeling like før slutt.

Belgia topper gruppe H med 13 poeng. Hellas på plassen bak har 11. Bosnia-Hercegovina ligger på tredjeplass i gruppa med ti poeng etter sin nedsabling av lilleputten Gibraltar lørdag.

Edvartsen dømte

Under ledelse av den norske dommeren Svein Erik Edvartsen og hans norske assistenter vant hjemmelaget 5-0 i Bosnia. Vedad Ibisevic sto for to av Bosnia-Hercegovinas mål, mens Avdija Vrsajevic, Edin Visca og Ermin Bicakcic også kom på scoringslista.

Edvartsen fikk skryt av Eurosports kommentator for sin kampledelse i dommerens første VM-kvalifiseringskamp.

Kypros og Estland spilte 0-0 i den siste av lørdagens kamper i gruppe H. Begge lagene står med fire poeng på fem kamper. Kun Gibraltar har færre poeng. De har null.

(©NTB)