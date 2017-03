Lagerbäck venter samtlige klare til kamp

– Tore fikk en liten smell i hodet på treningen i London fredag. Av sikkerhetshensyn trente han ikke i dag, men ifølge legen (Ola Sand) kommer han til å være 100 prosent klar i morgen, sa landslagssjef Lars Lagerbäck etter treningen på Windsor Park.

Norge møter Nord-Irland til VM-kvalifiseringskamp søndag kveld.

– Ellers trente alle, og alle virker friske og gode.

Lørdagens trening skulle opprinnelig være åpen, men landslagsledelsen bestemte seg for å lukke den etter oppvarmingen. Oppmøtte pressefolk måtte dermed forlate kamparenaen i Belfast etter et kvarter.

– Det var ikke fordi vi skulle gjøre noe spesielt hemmelig, men det var for å skape litt fred og ro for spillerne. Jeg ville ikke ha noe som påvirket oss under den siste treningen. Det var eneste grunn, sa Lagerbäck.

God tid

Han valgte også å trene tidlig på dagen, selv om laget har rett til å trene på kamptidspunktet dagen før kamp. Mange trenere velger å benytte seg av den retten.

– Jeg vil ha så mange timer som mulig mellom siste trening og kampen, slik at spillerne rekker å fylle på lageret, forklarte landslagssjefen.

Han bekreftet at han nå har startelleveren klar i hodet, men det er ennå ikke avklart om spillerne får vite det lørdag eller om de må vente til søndag.

Tidligere har Lagerbäck sagt at han vil sondere med spillerne om de ønsker å få laget tidlig eller om de ønsker å vente for å unngå at laguttaket lekker ut. I tidligere trenerjobber har Lagerbäck opplevd at spillere blir irritert når laget blir offentlig kjent før tiden.

Prikken over i'en

– Jeg har ikke avklart det med spillerne ennå. Vi skal diskutere det i ettermiddag, sa Lagerbäck.

Han gleder seg til søndagens kamp.

– Det morsomste med denne jobben er å være sammen med spillerne, og kampen er prikken over i'en. Siden det er vår første kamp sammen, blir det litt ekstra spennende. Men spillerne har gjort det kjempebra denne uken, og vi har fått inn de grunnmønstre vi kunne håpe å få til å sitte på så kort tid. Jeg kunne ikke forvente at vi skulle få til mer enn vi har gjort.

