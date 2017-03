Lagerbäck har laget klart

Trolig er bare seier godt nok i den svært viktige kampen dersom Norge skal ha håp om å kvalifisere seg til VM i Russland neste år. Det er også Lagerbäck klar over.

– Man kan ikke si at ett poeng er verdiløst, men det hjelper oss ikke noe spesielt videre i kvalifiseringen, sa han på lørdagens pressekonferanse i Belfast.

– Det er vanskelig å fastslå sjansen for avansement. Å vinne fem av seks matcher, som man antakelig må, er det svært få som gjør. Det ligger kanskje et sted mellom 10 og 40 prosent, fortsatte Norges nye landslagssjef.

"Ja", svarte Lagerbäck bestemt på spørsmål om han har startelleveren mot nordirene klar. Men så mye mer ville han ikke si, med unntak av at han bekreftet at han starter med to spisser.

– De (spissene) har en viktig rolle i starten av forsvarsspillet. I tillegg skal de finne bra utgangsposisjoner og samarbeide bra med hverandre og midtbanen, sa svensken.

Landslagsdebutantene Sander Berge (Genk) og Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig) kan få sine første minutter med flagget på brystet søndag. Verken Lagerbäck eller kaptein Stefan Johansen tror det vil by på noen problemer.

– Sander er i bra form og har spilt på et høyt nivå. jeg kjenner også til Gustav fra før. Jeg tror begge kommer til å klare seg bra om de får sjansen, sa Johansen.

(©NTB)