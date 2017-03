Kampen mot Nord-Irland er utsolgt

Det er stor oppslutning om det nordirske laget som i fjor tok seg til åttedelsfinale i EM-sluttspillet, og alle billetter er solgt. Nord-Irland er på 2.-plass i VM-kvalifiseringsgruppen, og søndagens oppgjør er virkelig en "sekspoengskamp".

Vinner Nord-Irland, vil det være sju poeng opp til 2.-plassen for Norge. Vinner Norge, skiller bare ett poeng til nordirene.

Hevet seg

Lars Lagerbäck debuterer som Norges landslagssjef søndag. Nord-Irlands suksesstrener Michael O'Neill, som får mye av æren for suksessen i senere år, hadde sin debut sist Norge gjestet Belfast for drøyt fem år siden. Da vant Norge 3-0.

Det viser at den første kampen under en ny landslagssjef ikke nødvendigvis er en indikasjon på om han vil oppnå suksess.

Den første tiden under O'Neill var vanskelig, og Nord-Irland falt helt til 129.-plass på FIFA-rankingen. Senere klatret laget over 100 plasser under hans ledelse, og ble første femteseedede lag som har vunnet sin gruppe i en EM-kvalifiseringen.

Minner

Håvard Nordtveit, Tarik Elyounoussi og Espen Ruud scoret målene i lagenes forrige møte. De to førstnevnte er i troppen også denne gang. Rune A. Jarstein og Tore Reginiussen spilte også skuddårsdagen i 2012.

Mange av spillerne i Nord-Irlands tropp har også minner fra kampen for fem år siden. Gareth McAuley, Steven Davis, Aaron Hughes, Jonny Evans og Corry Evans spilte alle fra start.

