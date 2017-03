Hamilton i årets første pole

Det er allerede satt flere banerekorder i Melbourne i opptakten til søndagens løp. Hamiltons tid på 1.22,188 er den som nå topper listen, men ingen blir overrasket om den forbedres i årets første VM-runde.

Hamilton står med 62 pole position i karrieren. Lørdagens kvalifiseringsseier var Mercedes-stjernens fjerde på rad i Australia og hans sjette totalt på Melbourne-banen.

Den tredobbelte verdensmesteren slo Ferrari-profilen Sebastian Vettel med 0,268 sekunder. Sistnevnte klarte akkurat å slå Hamiltons finske lagkamerat Valtteri Bottas i kampen om annenplassen. Ferrari-veteranen Kimi Räikkönen ble nummer fire lørdag.

Raskere biler

– Det har vært en fantastisk helg så langt. Det føles som om det var i går at jeg kom hit og kjørte for første gang. Det har være en utrolig reise, sa Hamilton, som hadde sitt første VM-løp i Melbourne i 2007.

Det er gjort flere regelendringer foran årets formel 1-sesong. De nye bilene går vesentlig raskere enn før, men de er også blitt langt tøffere å kjøre for førerne.

– De nye reglene har vært en enorm utfordring for alle. Teamet har jobbet så hardt for å lage denne bilen slik den er i dag, sa Hamilton.

Vettel har troen

Søndagens duell vil etter alle solemerker stå mellom Mercedes og Ferrari. Red Bull-laget skuffet i kvalifiseringen.

– Jeg ville elsket å ta pole position, men jeg tror ikke den var oppnåelig i dag. Jeg tror vi kan få til noe i morgendagens løp, sa Vettel.

Mercedes har totaldominert formel 1-sporten de siste årene. I sesongoppladningen har Ferrari vist lovende takter, men de siste dagene har Hamilton vist at han blir å regne med som en stor favoritt til å ta sin fjerde VM-tittel.

– Jeg håper det blir flere som kjemper i toppen og utfordrer Mercedes. Ferrari har vært raske i oppkjøringen. Men test er test, og løp er løp. Det er først i helgen vi får se hvordan det virkelig ligger an. For hele sportens del håper jeg at tempoet Ferrari har vist er reelt også når sesongen starter, sa Viasats ekspertkommentator Atle Gulbrandsen til NTB før helgen.

18 år gamle Lance Stroll må starte Australias Grand Prix helt bakerst søndag. Den canadiske Williams-føreren ble deplassert fem plasser som straff for å bytte girkassen etter å ha truffet en vegg.

(©NTB)