Forsberg-dobbel i viktig svensk seier

Med seieren er svenskene toer i gruppen med ti poeng. Det er likt med Frankrike, som spiller borte mot Luxembourg senere lørdag.

Vertene fikk en god start på kampen på Friends Arena i Solna, og etter 18 minutter sto det 1-0. Marcus Berg ble dratt ned i Hviterusslands felt, og Forsberg sendte Sverige i ledelsen fra straffemerket.

En keepertabbe førte til dobling av ledelsen tidlig i annen omgang. Forsbergs skudd var ikke spesielt hardt, men ballen gikk mellom beina på Andrej Gorbunov og i mål.

I det 57. minuttet punkterte Marcus Berg kampen da han satte inn 3-0, nok en gang etter en klønete involvering av Hviterusslands keeper i en duell. Målet ble godkjent til tross for at TV-reprisen viste at ballen ikke var i mål, ifølge nyhetsbyrået TT.

4-0 kom ved innbytter Isaac Kiese Thelin snaue kvarteret før slutt. Anderlecht-spilleren hadde kun vært på banen i fire minutter da han scoret.

Nærmest Sverige i gruppen er Nederland med sju poeng og Bulgaria med seks. De to lagene møtes i Sofia lørdag kveld.

(©NTB)