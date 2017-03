De norske hopperne satte konkurrentene på plass i Planica

Norge vant med 49 poeng foran Tyskland. Det er utklassingsstil.

– Jeg er veldig godt fornøyd med hoppingen. De leverer sju gode svev. Det var bare Stjernens første hopp som ikke var helt topp, sa Alexander Stöckl til NTB.

Norge tok sin sjette seier i en lagkonkurranse i skiflyging. Det er én mer enn Østerrike. Robert Johansson, Johann André Forfang, Anders Fannemel og Andreas Stjernen utgjorde det norske laget.

Kvartetten sørget for at Norge vant med totalt 1551,6 poeng mot Tysklands 1502,6. Polen tok tredjeplassen med 1493,8.

Det kunne fort vært Norge i føringen etter første omgang også, men ankermann Stjernen skuffet litt som siste norske hopper. Trønderen klarte bare 216,5 meter under gode forhold.

Jobbet hardt

Dermed snappet tyskerne teten da Andreas Wellinger hoppet 231,5 meter. Wellinger landet på 240 meter i finalen, men Stjernen måtte bare landet på snaue 190 meter for at det skulle bli norsk seier. Han fikk opp 227,5 meter slik at seieren ble av de overlegne slaget.

– Vi har jobbet spesielt hardt inn mot denne helgen for å få en god avslutning på sesongen. Det gutta leverer er jeg veldig stolt over, sa Stöckl.

– Jeg hadde et greit utgangspunkt. Det ble en del venting etter mange lange hopp. Jeg klarte å ta meg langt nok ned i bakken. Nervene var der, men jeg har vært mer nervøs tidligere, sa Stjernen til NRK.

Mistet bakkerekorden

Norge fikk en knallstart med Johanssons svev på 246 meter. Det var lengst av samtlige hoppere i første omgang. Søre Ål-utøveren satte bakkerekorden med 250 meter i prøveomgangen. Han skulle heller ikke få beholde den rekorden særlig lenge.

Verdensrekordholderen Stefan Kraft banket til med 251 meter i sitt finalehopp. Også denne gangen var han dyp i landingen. I Vikersund forrige helg fikk Johansson beholde sin verdensrekord i en drøy halvtime før Kraft landet på 253,5 meter.

Kamil Stoch landet på 251,5 i sitt siste svev, men han var klart nedpå med baken. Det fikk ingen av dommerne med seg slik at bakkerekorden blir stående. Dermed tok polakkene tredjeplassen i lagkonkurransen.

Førstemann

Johansson ble førstemann med mer enn 250 meter i to forskjellige skiflygingsbakker. Han har 252 meter som pers fra Vikersund forrige helg.

I sitt siste svev økte han til 246,5 meter og la press på det tyske laget. Markus Eisenbichler klarte ikke å svare, og nordmennene tok over ledelsen med litt over 20 poeng.

Forfang som hadde 237 i første omgang, landet på 233 meter i sitt annet hopp, mens Richard Freitag svarte med 216,5 meter. Avstanden var da på over 50 poeng.

Anders Fannemel landet på 229,5 meter i første omgang, mens han la på 2,5 meter i sitt siste hopp. Med fem ganger 19 i stil var avstanden til tyskerne økte til 56,1 poeng før finalegruppen.

