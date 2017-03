Barcelona hyller Cruyff med statue og stadionnavn

Cruyff spilte for Barcelona i fem sesonger på 1970-tallet, og senere var han trener for klubben i åtte år. Fredag var det ett år siden den nederlandske spiller- og trenerstorheten døde.

Den spanske storklubben vil minnes Cruyffs fantastiske karriere ved å sette opp en statue av ham på ærverdige Camp Nou, i tillegg til at Barcelona Bs nye arena vil skifte navn fra Miniestadi til Johan Cruyff stadium, opplyser Barcelona-president Josep Maria Bartomeu.

Johan Cruyffs sønn, Jordi Cruyff, uttaler at familien er "veldig glad" for hyllesten. Han forteller at familien skal donere en drakt og et Ballon d'Or-trofé til en ny Cruyff-utstilling på klubbens museum.

– Dette er en avtale som sørger for at min far alltid er til stede i klubben han elsket, sier Jordi Cruyff.

Statuen av Cruyff vil bli en del av framtidens Camp Nou. Et omfattende ombyggingsprosjekt på storarenaen vil starte i 2018.

